РУДИК Е.К. родилась в Хабаровске в 1937 г. Печататься в «Тихоокеанской звезде» и «Молодом дальневосточнике» начала с седьмого класса, будучи юнкором. После окончания хабаровской средней школы №3 работала на Охотском побережье в районном радиоузле.

В 1958 г. поступила и в 1963 г. успешно закончила факультет журналистки Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова. Романтически настроенная молодая журналистка, выбрала место распределения – Колыму, где в межрайонной газете «Горняк Севера» возглавляла промышленный отдел.

С 1965 года она - литсотрудник Хабаровской краевой газеты «Тихо-океанская звезда».

В 1980 г. после трагической гибели мужа, оставшись с двумя малыми детьми, перешла на работу ст.редактором в Институт экономи-ческих исследований ДВО РАН.

В 1996г. выйдя на пенсию, вернулась в журналистику в качестве внештатника и по 2002г. активно печаталась в «Тихоокеанской звезде», «Приамурских ведомостях», выступая с острыми, злободневными материалами и очерками о хабаровчанах.

2003 г. Лауреат премии администрации г. Хабаровска в области литературы и искусства 2003 года.