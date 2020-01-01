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Произведения дальневосточной журналистки

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Об Авторе

Екатерина Рудик

РУДИК Е.К. родилась в Хабаровске в 1937 г. Печататься  в «Тихоокеанской звезде» и «Молодом дальневосточнике»  начала с седьмого класса, будучи юнкором. После окончания хабаровской средней школы №3 работала на Охотском побережье в районном радиоузле.

В 1958 г. поступила и в 1963 г. успешно закончила факультет журналистки Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова. Романтически настроенная молодая журналистка, выбрала место распределения – Колыму, где в межрайонной газете «Горняк Севера» возглавляла промышленный отдел.

С 1965 года она  - литсотрудник Хабаровской краевой газеты «Тихо-океанская звезда».

В 1980 г. после трагической гибели мужа, оставшись с двумя малыми детьми, перешла на работу ст.редактором в Институт экономи-ческих исследований ДВО РАН.

В 1996г. выйдя на пенсию, вернулась в журналистику в качестве внештатника и по 2002г. активно печаталась в «Тихоокеанской звезде», «Приамурских ведомостях», выступая с острыми, злободневными материалами и очерками о хабаровчанах.

2003 г. Лауреат премии администрации г. Хабаровска  в области литературы и искусства 2003 года.

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Отзывы

  • Статьи Екатерины Рудик всегда будоражат самые глубокие струны души, заставляя задуматься над простыми человеческими истинами. Многодетная мать, доведенная до отчаяния и оббивающая пороги бездушных чиновников, женщина, бескорыстно отдающая свое тепло и заботу даже малознакомым людям. Автор не проходит и мимо вопиющей наглости и меркантильности, особенно тех людей, которые по долгу своей службы должны были помогать, но ищут выгоду в горе и одиночестве других. Живой и красочный язык полностью погружает в мир чувств, желаний и мыслей героев. Подмеченные детали, как краски на холсте художника, рисуют перед читателем подробную картину жизни хаборовчан. Ekaterina Kalmykova
  • В строках сквозит яркая правда жизни - больная и острая, не всегда приятная, но такая какая есть. В мыслях, чувствах, устремлениях героев легко узнать самих себя, взглянуть на события своей же жизни иначе, возможно более критично, да и просто с другого ракурса. Здесь нет навязанного мнения, только факты. Какую точку зрения принять решает сам читатель. За это больше всего и ценю книги и статьи Екатерины Рудик. Olga Мужчина с одним крылом
  • Только что вышла в свет художественно-публицистическая книга «На плахе газетных полос». Написана она старожилом Хабаровска, журналисткой Е.Рудик. И хотя объем произведения довольно солиден – 480 стр., благодаря ясному, простому языку, композиционной стройности, знакомым именам действующих лиц, читается на одном дыхании М.И.АЛЕКСЕЕНКО ИСТОРИК, ПРОФЕССОР
  • Многие из старых читателей ее помнят по очеркам об учителях, врачах, ученых, геологах, материалам «Из журналистского блокнота». Да что там говорить - Гриценко была на виду, она блистала наравне с Верой Побойной, Андреем Ивенским, Валентином Бавиным и другими знаменитыми «ТОЗовцами». СЕРГЕЙ ТОРБИН ТИХООКЕАНСКАЯ ЗВЕЗДА
  • Страстная по натуре, Катя не берегла свое обнаженное сердце. Всякий раз на газетной полосе она словно всходила на эшафот чужой беды. И здесь нет ни преувеличения, ни ложного пафоса. ЛЮДМИЛА КЛИПЕЛЬ СЛОВЕСНИЦА ИСКУССТВ

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